شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت علاقة حسام عاشور لاعب وسط فريق الاهلي بالنادي عقب قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء الذى صدر فى اجتماع المجلس الأخير، وأعلن فيه الأهلي التراجع عن موقفه السابق بمنح اللاعب بعض الاستثناءات التى لم يمنحها لأي من لاعبيه فى الفترة الأخيرة، بسبب خروج اللاعب عن النص، ومخالفة لوائح النادى بالظهور فى وسائل الإعلام دون الحصول على موافقة مدير الكرة، واتهام ادارة النادي بتعطيل إقامة مهرجان اعتزاله، وهو ما اعتبرته الإدارة الحمراء خروجا عن المألوف وقررت سحب هذه الاستثناءات.

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تباينت ردود الفعل فى الشارع الأهلاوي ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار الذى اعتبره البعض فيه قسوة على اللاعب صاحب التاريخ الكبير فى القلعة الحمراء لفترة امتدت لأكثر من 16 عاما بالإضافة الى تحقيق بطولات تخطت الـ 30 بطولة وهو أصغر كابتن فى تاريخ الأهلى، ومع تأييد ورفض الجماهير، فهناك من يرى أنه ليس له مكان والبعض يؤكد أنه له رصيد لدي الجماهير الحمراء رغم ما ارتكبه من خطأ.

وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلي خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب في فيديو عبر صفحته على "انستجرام"، واتهم النادي بتعطيل مهرجان اعتزاله الأمر الذى أثار غضب الجميع في الأهلي، لاسيما وأن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلي، هي التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهرجان اعتزال اللاعب عدة ساعات فقط، لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلي ويوجه له سهام النقد ويتهمه بتعطيل مهرجان اعتزاله.

وبذلك تنتهي علاقة حسام عاشور بالأهلي ولن يكون له أي دور مع الفريق لو تم استئناف النشاط المُجمد حالياً بسبب "جائحة" كورونا ، ليسدل الاهلي بذلك الستار على مشوار عاشور ويلغي العروض والاستثناءات التى سبق وقدمها مجلس الخطيب للاعب وهي مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد بجانب العمل في قناة النادي لكن كل هذه الاستثناءات تم إلغاؤها منذ قليل بعد اجتماع مجلس الأهلي.