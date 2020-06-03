شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يدرس الاستعانة بكابينة التعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اتحاد ألعاب القوى الاستعانة بكابينة التعقيم الالكترونية، واستخدامها في الأماكن المقرر خوض تدريبات اللاعبين بها، و كذلك في الاتحاد، وصالات المنافسات ، لضمان سلامة وحماية اللاعبين الذين ينتمون للعبة ، حال عودة النشاط الرياضى منتصف يونيو الجارى، كما أعلنت وزارة الشباب و الرياضة وفقا لقرارت مجلس الوزراء .

وقال سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه من المقرر أن يتم عرض الفكرة والدراسة على وزارة الشباب و الرياضة لابداء رأيها سواء بالموافقة أو الرفض على تركيب كابينة التعقيم .

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واقترح اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، بدء النشاط الرياضى للعبة، والمقرر له منتصف يونيو الجارى باللاعبين المميزين فى اللعبة فقط، سواء فى البطولات الأفريقية أو البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو2021، وأكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه عرض الاقتراح على اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى اتصال هاتفى بينهما، كما تم عرض بعض المقترحات لضمان سلامة اللاعبين بعد عودة النشاط، وفقا لما أعلنته الوزارة تطبيقا لقرارات محلس الوزراء.

وطلب اتحاد ألعاب القوى من مسئولى اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، الموافقة على استئناف التدريبات للاعبى المنتخب فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، على أن يظل النشاط متوقفا لحين اتخاذ قرار نهائى من مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط مرة اخرى من عدمه، فى ظل تفشى فيروس كورونا.

وطلب اتحاد ألعاب القوى من مسئولى اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، الموافقة على استئناف التدريبات للاعبى المنتخب فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، على أن يظل النشاط متوقفا لحين اتخاذ قرار نهائى من مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط مرة اخرى من عدمه، فى ظل تفشى فيروس كورونا.