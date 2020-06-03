الأولمبية المصرية تطمئن على الإجراءات الطبية الاحترازية للاتحادات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، خطاباً لجميع الاتحادات الرياضية ، للاطمئنان علي مراجعة الخطط الصحية والإجراءات الاحترازية للاتحادات الرياضية تحسباً لاستئناف النشاط الرياضي منتصف شهر يونيو الجاري، وذلك بعد ما قام حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بشرح الخطة التى تم وضعها من كافة جوانبها وشرح الإتصالات التى تمت مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتصور العام لعودة النشاط الرياضى والإجراءات الطبية والاحترازية التى يمكن أن تتخذ.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد طالبت الاتحادات الرياضية ، بإبلاغ اللجنة بشكل فوري بظهور أي حالات إصابة بفروس كورونا المستجد لأي من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية أو العاملين باي اتحاد ، علي أن يتم الاخطار بخطاب رسمي الي اللجنة الأولمبية بكافة بيناته للتواصل معه ومتابعة الحالة وتطوراتها، وذلك في إطار حرص اللجنة الاولمبية علي الرياضيين والمنظومة الرياضية .

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