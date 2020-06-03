شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يدرس الاستغناء عن فوافي في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، الاستغناء عن باولن فوافي لاعب المقاصة ومنتخب مدغشقر عقب نهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب عامل السن حيث تخطي اللاعب حاجز الـ 30 عاما، وكذلك للاستفادة من مكانه في القائمة بقيد لاعب اجنبي يكون صغير في السن ويقدم للفريق استفادة فنية.

في نفس السياق، استقر إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة علي تدعيم 4 مراكز في الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم المقبل، حيث يرغب إيهاب جلال في عودة الفريق الي المربع الذهبي للدوري في الموسم المقبل، ويسعي الجهاز الفني للمقاصة علي تدعيم مركز الظهير الأيمن والوسط المدافع ولاعب مهاجم ولاعب وسط مهاجم، علي ان يكون هناك إمكانية لضم لاعب اجنبي واستبداله بأحد الأجانب المتواجدين في الفريق ولكن بشرط ان يكون في مركز الوسط المهاجم او المهاجم الصريح.

فيما طلب إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة من لاعبيه عمل قياسات بدنية خلال الفترة المقبلة، تحسبا لعودة النشاط الرياضي المحتمل خلال الايام القادمة عقب فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث ابلغ ايهاب جلال اللاعبين بضرورة الالتزام ببرنامج التدريبات الموضوع من جانب المدير الفني، والعمل علي زيادة معدلات اللياقة البدنية ، حتي يكون اللاعبين جاهزين بنسبة كبيرة للمشاركة في التدريبات.