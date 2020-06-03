رونالدو يضع محمد صلاح في قائمته المفضلة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم البرازيلي رونالدو نازاريو، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق، عن أفضل 5 لاعبين يستمتع برؤيتهم الآن في لعبة كرة القدم.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد وضع رونالدو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة على رأس القائمة، قائلا: ميسي بالطبع هو رقم واحد سننتظر 20 أو 30 سنة أخرى لرؤية لاعب يملك موهبة مشابهة.

رونالدو أضاف، نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، والدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، من ضمن القائمة، أنا أحب صلاح، وهازارد، ونيمار، أحب أن أشاهده وهو يلعب، وبالطبع مبابي.

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أسطورة البرازيل تابع، يقول الكثير من الناس إن مبابي يشبهني، لديه سرعة هائلة، وينهي الهجمات بشكل مميز، كما يتحرك بشكل جيد، ويسدد بكلتا القدمين.

مجموعة كبيرة من المشجعين كانوا قد قارنوا بين رونالدو الظاهرة ومبابي بعد فوز الأخير بكأس العالم 2018.

نجم ريال مدريد السابق أشار إلى أن مبابي يشبهه ولكنه لا يحب المقارنات بين اللاعبين.. كما أنه تجاهل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي وأسطورة ريال مدريد السابق تماما في حديثه عن أفضل 5 لاعبين يستمتع برؤيتهم الآن.