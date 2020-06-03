شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: ليفربول يسعى للتعاقد مع البرازيلي «فينيسيوس» نجم ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقارير صحفية إنجليزية، أنّ نادي ليفربول الإنجليزي، تواصل مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، تمهيدًا لضمه في سوق الانتقالات الصيفي.

وأفادت شبكة «تريبال فوتبول» البريطانية، أن ليفربول تواصل مع البرازيلي، لمعرفة موقفه من الرحيل عن ريال مدريد في الصيف القادم.

وقالت الشبكة إنّ المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، مُعجب بصاحب الـ«19» عامًا، لذلك طلب من إدارة النادي التواصل معه من أجل ضمه.

وأوضح التقرير أن فينيسيوس كذلك مُعجب بـ كلوب ويريد العمل معه، ولكنه لم يتخذ قرارًا حتى الآن، بشأن الرحيل من عدمه عن صفوف ريال مدريد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد قد تعاقد مع فينيسيوس في مايو عام 2017، مقابل 45 مليون يورو من فلامينجو البرازيلي، لكنه لم يكمل إجراءات الصفقة حينها، لأنه كان دون السن القانوني، وانضم في صيف عام 2018.

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