شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إلغاء الدوري العراقي لكرة القدم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، إلغاء منافسات الدوري العراقي الكروي للموسم الجاري بعد توقف دام نحو شهرين بسبب جائحة كورونا.

وعقدت الهيئة التطبيعية اجتماعا بممثلي الأندية لمناقشة مصير المسابقة اليوم، لتخرج بقرار رسمي يقضي بشطب النتائج وإلغاء الموسم.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رسمي أن قرار إلغاء الدوري جاء «تماشيا مع قرارات خلية الأزمة والوضع الراهن، وبالاتفاق مع الأندية الـ15 المشاركة، ومن أجل الحفاظ على جاهزية اللاعبين، لاسيما لاعبي المنتخب الوطني الذين ينتظرهم استحقاق على مستوى التصفيات المونديالية التي من المحتمل انطلاقها في شهر أكتوبر المقبل».

وكانت الأندية تطالب بإلغاء الموسم لتعثره منذ البداية وتوقفه 4 أشهر بسبب الاحتجاجات الشعبية، ومن ثم توقفه مجددا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسينطلق الموسم الجديد 2020-2021 في العاشر من سبتمبر المقبل.

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