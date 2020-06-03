شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة رسمية تكشف إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لنادي الأهلي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت وثيقة رسمية، عبارة عن مذكرة تابعة لإدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة أعدت للعرض على وكيل الوزارة مدير المديرية، عن تفاصيل تبرعات المستشار تركي آل الشيخ للنادي الأهلي.

وجاء موضوع المذكرة، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، وحملت توقيع المفتش المالي والإداري سوزان السيد بتاريخ 24 يوليو 2018، بقيام إدارة النادي الأهلي بقبول تبرع من أحد رجال الأعمال دون موافقة الجهة الإدارية، فيما كشفت الوثيقة عن قبول المجلس تبرعات من المستشار تركي آل الشيخ بمبلغ 2 مليون دولار بتاريخ 5 فبراير 2018، و2 مليون ريال سعودي بتاريخ 27 فبراير 2018.

كذلك أوضحت المذكرة موافقة المجلس بجلسته السابعة المستمرة «الاجتماع الثاني» بتاريخ 16 مايو 2018 على قبول التبرعات الواردة من «آل الشيخ» مكافأة لقطاع كرة القدم تودع بخزينة النادي والتي جاءت على النحو التالي: 352 ألف و250 دولار، بالإضافة إلى 3 آلاف دولار، بالإضافة إلى 520 ألف و250 جنيه مصري.

ولفتت الوثيقة إلى أن إجمالي التبرعات الواردة من «آل الشيخ» تبلغ 2 مليون و365 ألف و250 دولار أمريكي، بجانب 2 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى 520 ألف و250 جنيه مصري.

وأضافت المذكرة: «وبتاريخ 13/6/2018، تم إرسال خطاب للنادي صادر برقم 9575 بتاريخ 13/6/2018 مفاده «قيام مجلس إدارة النادي بإرسال المحاضر للمديرية بعد تنفيذ القرارات المالية الواردة بها مما غل يد الجهة الإدارية المختصة في دراستها وإبداء رأيها بالموافقة أو الرفض حيال تلك القرارات وما تضمنته من قبول تبرعات مالية وحيث أن مجلس إدارة النادي قد قام بقبول تبرعات من جهات خارج مصر مخالفًا بذلك للنصوص والأحكام الواردة بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وكان يتعين على النادي تحري الدقة في اتباع الإجراءات القانونية فيما يخص قبول التبرعات من الغير فيما يخص ضروروة الحصول على موافة الجهة الإدارية المختصة وإخطارها بقوبل تلك التبرعات».

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مذكرة إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة عن تبرعات تركي آل الشيخ للنادي الأهلي