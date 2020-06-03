شكرا لقرائتكم الأولمبية تخاطب الاتحادات لمتابعة إجراءات كورونا تحسبا لعودة النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، خطاباً لجميع الاتحادات الرياضية ، للاطمئنان علي مراجعة الخطط الصحية والإجراءات الاحترازية للاتحادات الرياضية تحسباً لاستئناف النشاط الرياضي منتصف شهر يونيو الجاري، وذلك بعد ما قام حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بشرح الخطة التى تم وضعها من كافة جوانبها وشرح الإتصالات التى تمت مع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة والتصور العام لعودة النشاط الرياضى والإجراءات الطبية والإحترازية التى يمكن أن تتخذ.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد طالبت الاتحادات الرياضية ، بإبلاغ اللجنة بشكل فوري بظهور أي حالات إصابة بفروس كورونا المستجد لأي من اللاعبين أو الأجهزة الفنية والإدارية أو العاملين باي اتحاد ، علي أن يتم الاخطار بخطاب رسمي الي اللجنة الأولمبية بكافة بيناته للتواصل معه ومتابعة الحالة وتطوراتها، وذلك في إطار حرص اللجنة الاولمبية علي الرياضيين والمنظومة الرياضية .

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وناقش مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الخطة الطبية التى وضعت من قبل اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من كافة جوانبها والتجارب فى الدول الأخرى التى واجهة فيروس كورونا.

وتأتى هذه الخطة فى ظل الإستعدادات لعودة النشاط الرياضى تدريجيا بداية من منتصف يونيو القادم وفقا لقرارات السيد رئيس الوزراء ، حيث قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية التحرك مبكرا بعد الجلسات التى عقدت خلال الأسابيع الماضية مع الاتحادات لمعرفة الخطط المتوقعة ل12 شهر القادمين.