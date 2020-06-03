شكرا لقرائتكم حسام عاشور يدرس التراجع عن قرار اعتزاله بعد تلقيه عرضاً سعودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس حسام عاشور قائد النادي الأهلي التراجع عن قرار اعتزاله والعودة من جديد للملاعب، خاصة بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً خلال الأيام الماضية ،بخلاف العروض المحلية التي في جعبته وأبرزها من وادى دجلة وسموحة والاتحاد السكندري، وجاء تفكير عاشور للعودة للمستطيل الأخضر والتراجع عن قرار اعتزاله بعد اعتماد مجلس إدارة النادي الأهلي ما جاء في مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذي أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التي قضاها مع زملائه في خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق في خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادي مؤخراً.

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وتوترت علاقة حسام عاشور بالأهلى خلال الأيام الماضية بعدما خرج اللاعب فى فيديو عبر صفحته على "إنستجرام" واتهم النادى بتعطيل مهرجان اعتزاله، الأمر الذى أثار غضب الجميع فى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء أكدوا أنهم كانوا بصدد التجهيز لمهرجان اعتزال اللاعب لكن ظروف مرض حفيد محمود الخطيب رئيس الأهلى هى التى جعلت الإدارة الحمراء تؤجل إعلان خطة مهجران الاعتزال عدة ساعات فقط، لكن الأخير خرج ليُهاجم مجلس الأهلى ويوجه له سهام النقد ويتهمهم بتعطيل مهرجان اعتزاله.

ومن المؤكد أنه لن يكون لحسام عاشور أى دور مع الفريق لو تم استنئاف النشاط المُجمد حالياً بسبب "جائحة" كورونا، ليسدل الأهلى بذلك الستار على مشوار عاشور