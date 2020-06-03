شكرا لقرائتكم امير مرتضى يتواصل مع اوناجم .. والاخير يؤكد رغبته في الاستمرار مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، مع المغربى محمد أوناجم جناح الفريق، للتأكيد له إن إدارة النادى لم تتخذ أي قرار بشأن رحيله وكذلك الجهاز الفني للفريق وبسؤاله عن رغبته في الاستمرار ضمن صفوف القلعة البيضاء من عدمه بالموسم الجديد أكد اللاعب رغبته في الاستمرار ليتم التأكيد له من خلال الاتصالات الهاتفية التي تمت معه بأنه مستمر مع الفريق في الموسم المقبل بعد التقارير التي شهدتها الساعات الماضية حول رحيله لضم ثنائى أجنبى في الموسم الجديد وهو القرار الذى لم يتم اتخاذه حتى الآن حيث ترى إدارة الكرة بالنادى، ضرورة انتظار موقف اتحاد الكرة النهائي بشأن لائحة الموسم الجديد، لتحديد عدد اللاعبين الأجانب الذى يمكن ضمهم لذا حرصت إدارة الكرة بالزمالك على طمأنة أوناجم حول موقفه.

من ناحية أخرى ، رحب النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك والمعار للمقاولون العرب، بدخوله ضمن أي صفقة تبادلية بين ناديه الزمالك والأندية الأخرى ، في حالة رغبة الزمالك في هذا، واشترط معروف يوسف ان يحصل في النادي الجديد علي نفس المقابل المادي الذي يحصل عليه في الزمالك ، وتردد في الفترة الماضية انباء عن رغبة الزمالك في ادخال معروف يوسف ضمن الصفقات التبادلية التي ينوي الزمالك ابرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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من جانبه أكد أسامة فرحات وكيل معروف يوسف ، أن هناك 3 أندية تحدثت معه بشكل رسمي للتعاقد مع معروف يوسف في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدا ان اول الأندية التي طلبت التعاقد مع معروف هو المقاولون العرب الذي أبدى رغبة رسمية لبقاء معروف لموسم جديد، وكذلك الإنتاج الحربي والمصرى، في الوقت الذي ينتظر فيه معروف يوسف تحديد مصيره في الزمالك سواء بالبقاء أو الرحيل حيث يتبقي له موسم واحد في عقده مع الزمالك.