شكرا لقرائتكم لجنة نادى القرن بالزمالك تعقد أول أجتماع بمنزل مرتضى منصور غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة ملف نادى القرن في نادى الزمالك، أول اجتماع لها غدا الخميس، بحضور أعضاء اللجنة وبعض خبراء اللوائح، فى منزل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة، وذلك من أجل مراجعة تجهيز ملف القضية كاملاً وإرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية لرفع قضية بشأن استرداد لقب نادى القرن من الأهلى وتلك هي القضية التي أعلن الزمالك استمرارا به حتى إصدار حكما للفصل في المسألة.

البداية

حكاية نادي القرن بدأت تحديدا عندما كشف مصطفى فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الافريقي تفاصيل فوز النادي الأهلي بلقب نادي القرن، خلال تصريحات تليفزيونية في مارس الماضي، حيث أكد مصطفى مراد فهمي أن فارق النقاط الضئيل بين الناديين الأهلي والزمالك هو من خلق الفتنة واعتقاد البعض أننا قمنا بمحاباة القلعة الحمراء وهو أمر مستحيل.

ورد الإعلامي خالد الغندور على مصطفى مراد فهمي بشأن حصول النادي الأهلي على لقب القرن في قارة إفريقيا حيث قال أن مصطفى مراد فهمي أخطأ عندما قال ان احتساب اللقب في عام 1995 بمناسبة مرور 40 عاماً على بطولات أفريقيا وخاصة وان بطولات الأندية بدأت في عام 1964، والمنتخبات عام 1957 وهو ما يؤكد أن الأربعين عاماً لم تتم نهائياً وهي مجاملة صارخة.

الزمالك يتحرك رسميا لاستعادة لقب نادي القرن

في مايو الماضي قرر نادي الزمالك التحرك رسميا في ملف لقب نادي القرن بعدما أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك إعادة فتح ملف نادي القرن رسميا واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارا بتشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الادارة، لإعادة فتح ملف نادي القرن الأفريقي في القرن العشرين.

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الأهلي يتجاهل

في المقابل علق العامرى فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى على عزم مسئولى نادى الزمالك التقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة الدولى "فيفا" والمحكمة الرياضية لسحب لقب نادى القرن من المارد الأحمر والحصول عليه، قائلاً: "أهلا وسهلاً، الأهلي نادي القرن ونهنيء جماهيرنا بذكراها ، وليس نحن من منحنا أنفسنا اللقب، ونسعى حاليًا للحصول على اللقب الثانى، أما بحث الآخرين عن اللقب فلا يعني لنا أى شيء".

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لافتة نادي القرن

قام مرتضي منصور رئيس النادي باتخاذ قرار بتعليق لافتة مكتوب عليها : "نادى الزمالك.. نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، فى محاولة للتأكيد على أحقية القلعة البيضاء فى لقب نادى القرن الأفريقي، ولكن اللافتة كانت تحمل شعار الاتحاد الافريقي لتحدث حالة جدل جديدة بسبب العقوبات المنتظرة علي الزمالك من الكاف لاستعمال شعاره، الا ان الاتحاد الافريقي اكتفي بتحذير الزمالك الذي استجاب وقام بتغيير اللافتة ووضع أخرى جديدة.

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الأهلي يرد رسميا

بدأ الأهلي في التحرك رسميا من خلال بيان أصدره أمس يؤكد خلاله تقديم الشئون القانونية بالنادى مذكرة بأن النادى الأهلى هو نادى القرن وفق ما أقره الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) وأخطر به النادى فى حينه، وعليه قام النادى بإضافة هذا اللقب إلى شعاره، وتم تسجيله كأحد عناصر ومكونات هذا الشعار، وفق ما ينص عليه قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ويقوم النادى بتسويقه واستثماره ضمن عقود رعايته واستثماراته.

وعليه فإن اللجنة القانونية توصي باتخاذ الإجراءات التالية:

1– التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادي الأهلي، باعتبار أنه المسئول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

2- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

3– إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادي الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية، نتيجة التعدي على لقبه وشعاره الذي يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.