أحمد سامي: الأهلى فاوضنى أكثر من مرة والحمد لله محصلش نصيب

جدة - عمرو شويل قال أحمد سامي ، لاعب طلائع الجيش، أؤدي تدريبات يومية بإشراف الجهاز الفني اون لاين استعدادا لعودة الدوري في أي قت .

وأضاف ، مدافع طلائع الجيش، في تصريحات لبرنامج on time be ، على قناة ، on time sport 1 قائلا أحافظ على وزنى ولا أخرج من بيتي إلا للضرورة القصوى.

وواصل سامي قائلا نحتاج 5 مباريات على الأقل ليكون اللاعبين في الفورمة الجيدة ، وعن عودة الدوري قال : أنا مع المصلحة العامة وصحة الاعب اهم لان كل لاعب يملك اسرة كبيرة وقد ينتشر الوباء ويصل للجميع .

وواصل سامي حديثه قائلا : الاهلى فاوضنى اكثر من مرة والحمد لله محصلش نصيب ، مضيفا أفضل اللعب الأهلى عن الاحتراف حال أن يكون المقابل المادى واحد

خصص عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش برنامج تدريبى لمدافعه أحمد سامى بعد تعافيه من إصابة خلع في الكتف التي تعرض لها خلال مباراة الأهلي التي خسرها الطلائع بثلاثية دون رد بالدوري ، حيث يؤدي اللاعب بعض التدريبات العلاجية في منزله حتي يكون جاهزا للمباريات مع عودة النشاط الكروي

ورفض عبد الحميد بسيونى أن يؤدى أحمد سامى نفس التدريبات التى يؤديها زملاؤه لاسيما أن أغلب التدريبات المنزلية تعتمد على حركة اليد والبطن وتدريبات الضغط وهى التدريبات التى لاتناسب الحالة الصحية لسامى بعد جراحة خلع الكتف لذا خصص له برنامج تدريبى مختلف ومع عودة الفريق للتدريبات الجماعية يصبح جاهزاً للظهور مع زملاؤه بشكل طبيعى.

طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبى فريقه بالابتعاد عن الاسراف فى تناول آكلات شهر رمضان الكريم خوفاً من زيادة الوزن وحذرهم أيضاً من حرمان أنفسهم من تناول الأطعمة المحببة لهم ، حيث طالبهم بتناول كميات قليلة منها لتجنب الزيادة الهائلة فى الاوزان ، مطالباً اللاعبين الذين لايملكون أماكن كبيرة فى منازلهم وأجهزة تدريب بإتباع نظام غذائى صارم وأيضاً اللاعبين أصحاب الزيادة السريعة فى الوزن بينما سمح للاعبين الذين يملكون مساحات كبيرة للتدريب بإتباع نظام أقل قسوة من نظرائهم وأيضاً اللاعبين أصحاب الوزن الثابت .