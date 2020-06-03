شكرا لقرائتكم عبد المنصف يواسى أحمد فتحى فى مرض أسرته بـ "كورنا" ويبارك شفاء محمود سعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى جلة رسالة الى أحمد فتحى لاعب فريق الاهلى ومنتخب مصر و المنتقل حديثا الى بيراميدز عقب إعلان زوجته أصابتها برفقة أولادها بفيروس كورونا المستجد وكتب قائلا: " الف سلامة على زوجة وبنات الكابتن أحمد فتحى ربنا يشفيهم و يعافيهم " . ونشر أيضا محمد عبد المنصف " أوسة " عبر الاستورى الخاص بصفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام صورة للكابتن محمود سعد المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم عقب شفائه من فيورس كيورونا قائلا " الحمدلله شفاء كابتن محمود سعد من فيروس كورونا " . Advertisements ونعى محمد عبد المنصف مخطط أحمال النادى الأهلى السابق حسين عبد الدايم فى وفاة والدة رامى محمد عبد الدايم الذى تعرض للإصابة بوباء كورونا المستجد قائلا " البقاء والدوام لله فى وفاه والد اخويا حسين عبد الدايم اللهم ارحمه واغفرله وادخله الجنه امين اسالكم الدعاء " . توفي رامى محمد عبد الدايم والد حسين عبد الدايم مخطط أحمال النادى الأهلى السابق، والذى كان قد تعرض للإصابة بوباء كورونا المستجد قبل أيام، وأعلن مخطط أحمال القلعة الحمراء السابق، وفاة والده عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام قائلاً "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والدي حبيبي رامي محمد عاطف عبد الدايم، نرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة، ستقام صلاة الغائب بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى، رحمة الله عليك يا حبيبي وفي أعلى عليين".

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