شكرا لقرائتكم أحمد سامي : لمسة يد الزمالك عفوية ولا ارادية وايهاب جلال أفضل مدرب تدربت معه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصف أحمد سامي ، لاعب طلائع الجيش،لمسة اليد الشهيرة التي قام بها في مباراة فريقه السابق مصر المقاصة أمام الزمالك والتي تسببت في انسحاب الأخير بعدها بانها عفوية ولا ارادية وغير مقصودة.
وأضاف ، مدافع طلائع الجيش، في تصريحات لبرنامج on time be ، على قناة ، on time sport 1 قائلا إيهاب جلال أفضل مدرب تدربت معه ويوجد كيما بينا وتدربت معه 5 سنين وهو عبقري جدا ورؤيته بعيدة وهو مدرب ذكى للغاية .
وتابع سامي قائلا جون انطوى لاعب تحركاته مميزة جيدة ومهاجم يخطفك في ثانية ، مضيفا أستمتع بمشاهدة راموس وفان دايك كأهم المدافعين في العالم ، ويري في الوقت نفسه أن محمود علاء مدافع الزمالك مميز عن باقي المدافعين في الدوري لإحرازه الأهداف مثل الونش وياسر إبراهيم ورامي ربيعة .
كما يري سامي أن محمود الجوهري يعتبر أفضل مدرب في تاريخ مصر .
وقال أحمد سامي ، لاعب طلائع الجيش، أؤدي تدريبات يومية بإشراف الجهاز الفني اون لاين استعدادا لعودة الدوري في أي قت ، مضيفا أحافظ على وزنى ولا أخرج من بيتي إلا للضرورة القصوى.
وواصل سامي قائلا نحتاج 5 مباريات على الأقل ليكون اللاعبين في الفورمة الجيدة ، وعن عودة الدوري قال : أنا مع المصلحة العامة وصحة الاعب اهم لان كل لاعب يملك اسرة كبيرة وقد ينتشر الوباء ويصل للجميع .
وتابع سامي حديثه قائلا : الاهلى فاوضنى اكثر من مرة والحمد لله محصلش نصيب ، مضيفا أفضل اللعب الأهلى عن الاحتراف حال أن يكون المقابل المادى واحد
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