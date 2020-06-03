شكرا لقرائتكم الشرطة البرتغالية تحذر مشجعي بورتو من التجمع خارج الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبلغت السلطات البرتغالية مشجعي بورتو بأن الحاجز الأمني سيمنعهم من الاقتراب حتى مسافة 100 متر من الاستاد عندما يحل متصدر الدوري المحلي لكرة القدم ضيفا على فاماليكاو يوم الأربعاء في اليوم الأول لاستئناف المسابقة بعد التوقف بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت رابطة لمشجعي بورتو تدعى "سوبر دراجونز" أنها سترافق الفريق إلى ملعب المباراة رغم حظر التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.

وقالت الرابطة إنها تنوي الهتاف خلال المباراة باستخدام مكبرات الصوت لكي يتمكن اللاعبون من سماعها داخل الملعب. وتقام كل المباريات بدون جماهير في الملاعب لحين إشعار آخر.

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وقال بيدرو كولاكو رئيس الشرطة في براغا مكان المباراة : سيرافقهم ويراقبهم عناصر الشرطة وعندما يصل المشجعون إلى فاماليكاو سيتم وضع الحاجز الأمني لمسافة 100 متر وسيسمح فقط لحافلات وأطقم الفرق بالعبور.

وأضاف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وفقا لوكالة لوسا للأنباء :المجموعات المنظمة تدرك ذلك ولا يمكنها اجتياز الحاجز الأمني.

وقال مسؤول الشرطة لويس إلياس إن السلطات نصحت الجماهير بعدم السفر خلال المباريات. وتابع : ستكون ضربة شاملة لجهود تجنب انتشار الفيروس ويجب التأكد من التباعد الاجتماعي للمشجعين ونطالب بتعاون الجميع.

ويتصدر بورتو المسابقة بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا مع تبقي عشر مباريات.