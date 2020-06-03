شكرا لقرائتكم "يويفا" يمنع طرابزون التركي من المشاركة الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الأربعاء منع طرابزون سبور التركي من المشاركة في بطولتي أوروبا لمدة موسم واحد بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.
وقال اليويفا في بيان إن طرابزون أخفق في الالتزام بشروط تسوية توصل إليها مع الاتحاد القاري في 2016 عندما تبين خرقه للقواعد.
وأضاف أن هذا الإيقاف سيتم تنفيذه في حال تأهل طرابزون إلى إحدى بطولتي أوروبا الموسم المقبل أو موسم 2021-2022 لكن لن يتم تنفيذه بعد ذلك.
وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف، التي بدأ تنفيذها في 2011، لمنع الأندية من إنفاق أموال أكثر من إيراداتها.
وحظر اليويفا مشاركة ميلان ومانشستر سيتي في المسابقات الأوروبية لخرقهما هذه القواعد لكن النادي الإنجليزي طعن ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.
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