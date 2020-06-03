موتي جي بي تأمل في تقديم برنامج البطولة خلال الأسبوع المقبل

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توقع الرئيس التنفيذي لشركة "دورنا سبورتس" المالكة لحقوق بطولة العالم لسباقات موتو جي بي للدراجات النارية، الإسباني كارميلو إسبيليتا الأربعاء إعلان برنامج استئناف الموسم الذي تم تعليقه في آذار/مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع المقبل، على أن تبدأ المنافسات في تموز/يوليو.

وقال إسبيليتا في تسجيل مصور على الموقع الالكتروني للبطولة "نأمل في تقديم البرنامج في الأسبوع المقبل. في حال سارت كل الأمور على ما يرام، فإننا سنبدأ في 19 تموز/يوليو على حلبة خيريز (الإسبانية)".

وأشار الى ان الموسم من المقرر ان يمتد حتى تشرين الثاني/نوفمبر، وسيشمل إقامة 12 أو 13 جائزة كبرى.

وكانت "دورنا" قد طلبت في أيار/مايو الماضي من الحكومة الإسبانية السماح بتنظيم سباقين خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين في 19 و26 تموز/يوليو على حلبة "خيريز-أنخل نييتو"، لكنها لم تحصل على الضوء الأخضر بعد.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة في الثامن من آذار/مارس بجائزة قطر الكبرى، لكن حلبة لوسيل احتضنت فقط سباقي فئتي موتو 2 وموتو 3 بعدما قرر الاتحاد الدولي للدراجات النارية إلغاء سباق الفئة الأولى "موتو جي بي" بسبب فيروس "كوفيد-19" والقيود التي كان قد بدأ بفرضها في حينه على حركة السفر.

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وأدت الأزمة الصحية إلى إلغاء سباقات ألمانيا وهولندا وفنلندا واليابان وبريطانيا وأستراليا (إضافة الى قطر)، في حين لا يزال على جدول البطولة 13 سباقا هي: أربع سباقات في إسبانيا، وسباق في كل من فرنسا، إيطاليا، تشيكيا، النمسا، سان مارينو، تايلاند، الولايات المتحدة، الأرجنتين، وماليزيا.

وأوضح إسبيليتا "بالنسبة للسباقات غير الأوروبية التي لم يتم إلغاؤها بعد، أي تايلاند وماليزيا والولايات المتحدة والأرجنتين، لدينا موعد نهائي في نهاية تموز/يوليو لنقول ما إذا كنا سنجريها أم لا".

وأوضح "بعد السباقين الأولين سنرى ما اذا كان البرنامج (لموسم 2020) يضم 12 أو 13 سباقا، أو أكثر من ذلك، بحد أقصى هو 16".

ولفت إلى أنه تم إعداد بروتوكول صحي صارم لاعتماده من قبل الفرق على هامش السباقات، يشمل إجراء اختبارات كشف "كوفيد-19" مرتين وطريقة السفر والتنقل بين مقر الإقامة والحلبات، والفصل بين الفرق في أماكن الإقامة والحظائر وقاعات الطعام.