بطولة إنكلترا: سون أمضى خدمة عسكرية "قاسية" في كوريا الجنوبية

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استمتع مهاجم توتنهام الانكليزي سون هيونغ-مين بـ"التحدّي القاسي" خلال فترة خدمته العسكرية التي استمرت ثلاثة أسابيع في كوريا الجنوبية.

وأكمل سون خدمته الإجبارية الشهر الماضي، فيما كان نشاط ناديه توتنهام متوقفا مع تعليق المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسمحت العطلة القسرية للدوري الانكليزي، بتعافي مهاجم فريق شمال لندن، من كسر تعرض له في يده خلال فوز توتنهام على أستون فيلا (3-2) في شباط/فبراير ضمن الدوري المحلي.

وأعفي سون من الخدمة العسكرية الكاملة لسنتين بعد مساهمته بفوز كوريا الجنوبية بذهبية الألعاب الآسيوية عام 2018، لكنه بقي مطلوبا لتنفيذ فترة أقصر.

وقال المهاجم الدولي في تصريحات للقناة الرسمية لـ"سبيرز"، "كانت تجربة جيدة. لا يمكنني الحديث عن كل ما قمت به، لكنني استمتعت بذلك. هؤلاء الشبان كانوا لطيفين. كانت ثلاثة أسابيع قاسية لكنني حاولت الاستمتاع بها".

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تابع "في اليوم الأول كانت الأجواء غريبة لأننا لم نكن نعرف بعضنا، لكنها تحسنت بعد ذلك. أمضينا كل يوم سويا في غرفة واحدة، عشرة أشخاص. كنا قريبين جدا، نعمل سويا، ساعدنا بعضنا البعض لذا كانت الفترة رائعة".

وعن استئناف موسم الدوري الانكليزي في 17 حزيران/يونيو، قال سون "أنا بحال جسدية جيدة، أعمل بجهد كبير لأكون في قمة مستواي عندما تعود المنافسة (...) الجميع عاد والجميع بحال جيدة. الجميع يريد اللعب مجددا ومتحفز".

وكان توتنهام، وصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، يحتل المركز الثامن قبل توقف الدوري، بفارق 7 نقاط عن تشلسي الرابع، صاحب المركز الأخير المؤهل رسميا الى المسابقة القارية في الموسم المقبل.

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