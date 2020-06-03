توتنهام يؤكد إصابة شخص بالنادي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
أكد نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إصابة شخص بالنادي بفيروس كورونا المستجد(كوفيد -19)، بعد أن ثبت إيجابية العينة الخاصة به.
وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي، أن الحالة الإيجابية بنادي توتنهام، هي الوحيدة في المرحلة الأخيرة من الاختبارات التي أجريت على 1197 لاعبا وموظفا في العشرين ناديا، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
وذكر توتنهام في بيان له: "الحالة المصابة تخضع للعزل الذاتي لمدة سبعة أيام وفقا لبروتوكول الدوري الإنجليزي، وذلك قبل الخضوع لفحوصات أخرى".
وتستأنف منافسات الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو الجاري.
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