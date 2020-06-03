منتخب تونس يعود للتدريبات الجماعية بمشاركة ساسي وغياب معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن عودة التدريبات للمنتخب الأول بعد فترة انقطاع عن التجمعات للاعبي نسور قرطاج، حيث كان آخر تجمع للفريق في نوفمبر الماضي.

ونشر الاتحاد التونسي بيانا عبر موقعه الرسمي أشار فيه أن التدريبات للفريق الوطني الأول ستعود بدءا من الاثنين المقبل 8 يونيو.

ويريد الاتحاد التونسي اسنغلال تواجد العديد من المحترفين في وطنهم من أجل دعوتهم للتدريبات، حيث ستكون الفترة الأولى بداية من 8 إلى 13 يونيو وسيشارك بها 14 لاعبا.

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ثم سيجري الجهاز الفني لمنتخب تونس تجمع آخر بدءا من يوم 16 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تتوسع قاعدة المشاركين في التدريبات لتشمل 26 لاعبا.

ومن بين المحترفين التونسيين الذين ينشطوا في الدوري المصري، سيشارك فرجاني ساسي لاعب الزمالك وفخر الدين بن يوسف لاعب الاسماعيلي في تدريبات منتخب تونس التي ستنطلق الاثنين المقبل.

بينما غاب على معلول لاعب الأهلي عن التواجد في قائمة المدعوين بسبب إقامته في مصر.

وأعلنت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء السماح بعودة كافة الأنشطة الرياضية بدءا من الثامن من الشهر الجاري لكن من دون حضور الجماهير.