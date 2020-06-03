محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
ذكرت تقارير صحفية يونانية أن أحمد حسن "كوكا" سوف يبقى حتى نهاية الموسم مع أولمبياكوس، موضحة بأنهم لا ينون في الوقت الحالي حسم مستقبله بشكل نهائي حول تجديد الإعارة أو الشراء.
وقالت صحيفة "فوسو أونلاين" اليونانية أن بيدرو مارتينيز المدير الفني لنادي أولمبياكوس يرغب في بقاء كوكا مع الفريق، إضافة إلى رغبة اللاعب نفسه في الاستمرار مع الفريق.
وتم الاتفاق مع سبورتينج براجا على بقاء كوكا في صفوف أولمبياكوس حتى نهاية الموسم الجاري مع استئناف الدوري اليوناني، وهو ما يعني أن اللاعب سوف يستمر حتى أغسطس القادم.
وسيستغل أولمبياكوس الفترة المقبلة من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن موقفهم من كوكا بعدما أصبح لديهم وقت أكبر بينما اللاعب مستمر في صفوف الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير يونانية: أولمبياكوس يبقي كوكا لنهاية الموسم ومستقبله لم يحسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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