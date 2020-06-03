تونس تعلن عودة كافة الأنشطة الرياضية يوم 8 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء السماح بعودة كافة الأنشطة الرياضية بدءا من الثامن من الشهر الجاري لكن من دون حضور الجماهير.

وتبدأ تونس غدا الخميس المرحلة الثالثة والأخيرة لإجراءات تخفيف الحجر الصحي الموجه ما يتيح لقطاعات اقتصادية باستعادة أنشطتها بنسبة أعلى لطاقتها التشغيلية.

وتمتد هذه الفترة حتى يوم 14 من الشهر الجاري قبل رفع الحجر الصحي بصفة كاملة، بحسب ما اوضحت الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء .

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وحددت الحكومة إجراءات صحية سيجري اتباعها لإعادة الأنشطة الرياضية.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن عن موعد استئناف مباريات الدوري الممتاز والمعلقة منذ منتصف مارس الماضي في أغسطس المقبل.

وبدأت فرق من الدوري بالفعل في العودة للتدريبات في مجموعات مصغرة في مقدمتها فريق الترجي، فيما تستعد فرق النجم الساحلي والنادي الصفاقسي والنادي الافريقي والملعب التونسي للعودة خلال الأسبوع الجاري.