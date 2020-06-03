لينجارد يقترب من ميلان الإيطالي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يقترب من الانتقال إلى إيه سي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصًا أن اللاعب يسعى إلى الرحيل عن قلعة أولد ترافورد هذاالصيف.
وذكرت صحيفة "إندبدنت" أن لينجارد حريص على الرحيل عن مانشستر يونايتد، ويقترب من الدوري الإيطالي وبالتحديد إلى إي سي ميلان، حيث قام الدولي الإنجليزي بالحديث مع زملائه السابقينفي يونايتد، آشلي يونج، لاعب إنتر ميلان، وكريس سمولينج، لاعب روما، حول الحياة في إيطاليا.
ويعاني لينجارد في مانشستر يونايتد من الابتعاد عن التشكيل الأساسي لفريق الشياطين الحمر، خصوصًا مع المدرب النرويجي جونار أوليه سولشاير، المدير الفني، مما دفعه للتفكير في الرحيل هذا الصيف إلى إيه سي ميلان.
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