يتفقد وفد من الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، غدًا الخميس، المنشآت الرياضية التي من المقرر أن تحتضن بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال. أن تحتضن بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال. وتحتضن مصر فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال في يناير من العام المقبل في نسختها السابعة والعشرين. من العام المقبل في نسختها السابعة والعشرين. يذكر أن البطولة سوف تقام في يناير المقبل على ملاعب صالة برج العرب بالإسكندرية، صالة 6 أكتوبر بالجيزة، صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية وصالة استاد القاهرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد الاتحاد الدولي يتفقد ملاعب كأس العالم لليد بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.