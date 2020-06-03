المصرى يعيد ترتيب أوراقه والعشري يطالب بإلغاء الدورى

حالة من التخبط ضربت أرجاء النادى المصرى، شأنه شأن كل الأندية المصرية، التى مازالت لا تعرف مصير بطولة الدورى، خصوصًا فيما يتردد بالتفكير فى عودة النشاط واستئناف المسابقة، وهو ما سيضر بكثير من الأندية فى ظل الأوضاع الصعبة لأزمة فيروس كورونا وتوقف المسابقة.

ومع ذلك بدأ النادى المصرى يعيد ترتيب أوراقه تحسبًا لصدور قرار مفاجئ بعودة النشاط وهو ما سيربك الأندية، إضافة إلى صعوبة عودة اللاعبين للحالة الفنية المطلوبة للمباريات.

وأكد طارق العشري، المدير الفني للمصري، أن إلغاء الموسم هو الأفضل لكل الأندية، وقال: إلغاء المسابقة هو أفضل قرار للجميع حتى تتمكن الأندية من ترتيب أوضاعها بالشكل الأفضل، ويفضل بدء موسم جديد بشكل

منتظم على أن يتم تحديد موعد مبكر لكي تدبر الأندية إحتياجاتها، وفتح القيد والانتقالات وترتيب الوضع المالى وتجهيز اللاعبين وتعويض فترة التوقف وبداية جديدة وبإجراءات وقائية سليمة، خصوصًا أن الحالة الفنية للاعبين لا تصلح لاستنئاف المسابقة بعد توقف 3 أشهر.

وأوضح العشري أن التدريب المنفرد لا يؤدى المطلوب واللاعبين يحتاجون لبرامج فنية وخططية ومهارية، وبالنسبة للنادى المصرى فلديه أزمة مالية شأنه شأن عدد من الأندية الجماهيرية التى لا تملك مصدرًا للصرف، والاستعداد سيكون بطرق علمية وفنية سليمة حتى لا يتعرض اللاعبون للإصابة، والمصرى له مباراة مؤجلة

من الدور الأول أمام الزمالك، والدورى متبقٍ منه دور كامل واللاعبون لن يتحملوا هذا الضغط والفرق كبير بين الدورى المصرى والألمانى والظروف والإمكان ات مختلفة .

من جانبه أكد الدكتور على الطرابيلى، أمين صندوق النادى المصرى، أن الظروف المالية للنادى لا تتحمل مزيدًا من الأعباء فى حالة استئناف المسابقة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد لأن هذا يتطلب تكلفة إضافية بإجراء تحاليل دورية للاعبين والأجهزة المعاونة وتكلفتها كبيرة.

وأضاف، أن النظام الجديد للإقامة والانتقالات بمسافات وأبعاد معينة هى أعباء جديدة من الصعب تحملها فى الوقت الحالى والأفضل هو إلغاء المسابقة لهذا الموسم والبدء فى الاستعداد لموسم جديد بالشكل الجديد الذى سيتم الاتفاق عليه للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة المعاونة، كما أن مشكلة وقف القيد لنا مازالت قائمة ونأمل أن يتم حلها قريبًا ونبدأ مثل غيرنا فى الاستعداد لموسم جديد.