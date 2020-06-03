مراكز شباب بورسعيد تستعد لإستئناف عودة النشاط الرياضى والثقافى

بدأت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد برئاسة الدكتور على أبو سمرة الإستعداد لعودة النشاط الرياضى والثقافى والإجتماعى وكافة الأنشطة الأخرى فى حالة صدور قرار بإستئناف عودة النشاط مرة أخرى وحسب قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة. ,وضعت المديرية خطة عودة النشاط بناءا على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وقامت مجموعات عمل من الشباب بتنفيذ أعمال التطهير بمراكز الشباب وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية إستعدادا لعودة النشاط الرياضى، وباشرت اللجنة التى ترأسها عبد الفتاح حافظ وكيل المديرية للشباب أعمالها بمركز شباب الإستاد وعددا من مراكز الشباب على مستوى المحافظة. وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية إستعدادا لعودة النشاط الرياضى، وباشرت اللجنة التى ترأسها عبد الفتاح حافظ وكيل المديرية للشباب أعمالها بمركز شباب الإستاد وعددا من مراكز الشباب على مستوى المحافظة. وقامت اللجنة المشكلة من المهندس محمد أبو العزم مدير الإدارة الهندسية وعماد حجازى مدير إدارة الهيئات وأحمد منصور مدير إدارة الشباب وإسلام كمال المفتش المالى بالمرور على المراكز لمتابعة الإجراءات ومتابعة الخطة المتضمنة للإجراءات والضوابط الإحترازية والوقائية المتخذة من وزير الشباب والرياضة وإنتظارا لقرارات مجلس الوزراء لعودة النشاط منتصف يونيو المقبل،والإجراءات الوقائية والمعايير والإشتراطات الخاصة بمواجهة فيروس المالى بالمرور على المراكز لمتابعة الإجراءات ومتابعة الخطة المتضمنة للإجراءات والضوابط الإحترازية والوقائية المتخذة من وزير الشباب والرياضة وإنتظارا لقرارات مجلس الوزراء لعودة النشاط منتصف يونيو المقبل،والإجراءات الوقائية والمعايير والإشتراطات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا ، ومراجعة الخطط المتبعة فى العديد من دول العالم والخاصة بضوابط عودة النشاط والمتضمنة كافة التدابير وإشتراطات السلامة والوقاية لجميع المشاركين والمعنيين والعاملين في المجال الرياضي وفق توصيات منظمة الصحة العالمية مع التأكيد مع وضع سلامة وصحة المدربين واللاعبين وجميع العاملين في المجال الرياضي فى صدارة الأولويات .

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