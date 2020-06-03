يورجن كلوب يطالب ليفربول بالتعاقد مع لاعب ريال مدريد

يواصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي البحث عن لاعب جديد لدعم ثلاثي الهجوم في فريقه بداية من الموسم المقبل. وقالت تقارير انجليزية، أن البرازيلي فينسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد الإسباني يحظي بإعجاب كلوب، مادفعه لطلب التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي. الصيفي. وتواصل مسئولو ليفربول بالفعل مع اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عاماً لمعرفة موقفه من الانضمام للريدز، الا أنه لم يحسم قراره حتي الآن من الرحيل عن الميرنيجي.

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