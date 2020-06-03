شاهد.. مباراة فيردر بريمن واينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة فيردر بريمن واينتراخت فرانكفورت والمؤجلة من الاسبوع 24 للدوري الألماني "بوندزليجا".

وتقام المباراة علي ملعب فيسير شتاديون معقل فريق فيردر

بريمن دون حضور جماهيري طبقاً للإجراءات الإحترازية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد

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اللقاء في التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف بتوقيت مدينة أبوظبي.

يدخل فيردر بريمن المباراة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز، حيث يحتل الفريق العريق المركز قبل الأخير في جدول ترتيب البوندزليجا برصيد 25 نقطة، ويضمن الفوز له الارتقاء للمركز ال 16.

شاهد المباراة..