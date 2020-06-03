باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار إلى برشلونة

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تحديد مبلغ ضخم من أجل الموافقة على رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يعد أحد أهم الأهداف التي يرغب برشلونة الإسباني في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيقية المقبلة، إضافة إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن باريس سان جيرمان حدد الحصول على 175 مليون يورو، وهو ما يرفضه برشلونة ويراه مبالغًا فيه بالوقت الحالي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي

الكتالوني بسبب جائحة كورونا

وستحاول إدارة برشلونة التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان، خصوصًا أن رغبة نيمار هي العودة إلى قلعة كامب نو مرة أخرى، وربما تقوم بعرض بعض اللاعبين الفرنسيين للانتقال إلى بطل الدوري في بلادهم مثل عثمان ديمبلي، صامويل أومتيتي أو أنطوان جريزمان.

وتعاني معظم الأندية الأوروبية الكبرى من أزمة اقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم

أخيرًا، مما أدى إلى توقف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار الوباء، وتسبب في خسائر مالية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات المقبل، مما قد يغير القيمة المادية لصفقات اللاعبين، ويبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.

وأجمعت الصحف الأوروبية على أن الأندية الكبرى أصبحت مضطرة لتغيير خططها للميركاتو الصيفي المقبل، وتقليص ميزانياتها للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك فإن التوجه العام للأندية سيكون بمحاولة استغلال أوراق بعض من لاعبيهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد عبر صفقات تبادلية مباشرة أو مع إضافات ومتغيرات.