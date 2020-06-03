كشفت تقارير المانية عن موقف الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز قلب دفاع بايرن ميونيخ الألماني، من الرحيل عن صفوف الفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن هيرنانديز غاضب بشدة من التقارير التي تشير الي رحيله عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري. بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري. ويتمسك هيرنانديز بالإستمرار مع بايرن واثبات وجوده خاصة بعد انتقاله في الصيف الماضي من اتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو ليصبح اللاعب الأغلي في تاريج النادي الألماني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيرنانديز يكشف موقفه من الرحيل عن بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.