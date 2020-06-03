ريال مدريد ينسحب من سباق التعاقد مع نجم نابولي

حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه من التعاقد مع النجم الإسباني فابيان رويز لاعب وسط فريق نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد ابتعد عن سباق التعاقد مع رويز بسبب مغالاة نادي نابولي في مطالبه المالية. ويتمسك نابولي بالحصول على 100 مليون يورو مقابل رحيل اللاعب الذي يحظى باهتمام برشلونة الإسباني، وترى إدارة اليرينجي أن القيمة المطلوبة من نابولي مبالغ فيها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

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