بث مباشر | مباراة بريمن وفرانكفورت في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة فيردر بريمن وإينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم الاربعاء 3-6-2020 في إحدى مؤجلات الدوري الألماني الدرجة الأولى منذ الجولة 24، والتي كان مقررًا لها يوم 29 فبراير الماضي.

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1، في تمام الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت مصر من ملعب فيردر بريمن “فيسير شتاديون”، بصوت المعلق اليمني “حسن العيدروس“.

ويحتاج فيردر بريمن الفوز من أجل النجاة من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل المركز الـ 17 برصيد 25 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ماينتس صاحب المركز الـ 15 المنجي من الهبوط، وبفارق نقطتين عن دوسلدورف صاحب المركز الـ 16 الذي يلعب صاحبه مباراة فاصلة مع ثالث جدول ترتيب الدرجة الثانية.

ويود بريمن البناء على النتائج الإيجابية التي حققها في الثلاث جولات الماضية، بعدما هزم فرايبورج وشالكه وتعادل مع مونشنجلادباخ، في تعويض مذهل منه للهزيمة القاسية التي مُني بها أمام باير ليفركوزن عند استئناف الموسم يوم 18 مايو الماضي.