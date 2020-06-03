نتيجة مباراة بورتو وفاماليكاو فى الدوري البرتغالي

تشهد مباريات اليوم الاربعاء 3-6-2020، عودة الدوري البرتغالي الممتاز لنشاطه بمباراة بين فاماليكاو وبورتو في افتتاح الجولة الـ25 بعد توقف دائم لمدة شهرين ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا بجميع انحاء العالم.
تنطلق المباراة مساء اليوم فى تمام الساعة 22:15 بتوقيت مصر، 20:15 بتوقيت جرينتش، وتقام على ملعب “البلدي فاماليكاو”.
يدخل بورتو المباراة فى صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 60 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن بنفيكا ثان الترتيب برصيد 59 نقطة، من 24 مباراة، حقق خلالها 19 فوزا، وتعادل فى 3 مباريات، وانهزم فى مبارتين.
وسيسعي فريق التنانين بقيادة المدير الفني ” سيرجو كونسيساو” الى تحقيق الفوز للأبتعاد بفارق النقاط عن الوصيف بنفيكا والذي يواجه غدا نظيره تونديلا لصالح نفس الجولة.
فى المقابل يحتل فاماليكاو المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، متساويا مع سادس الترتيب فريق جيماريش، وخاض 24 مباراة حقق خلالها الفوز فى 10 مباريات، وتعادل فى 7 مباريات، بينما خسر فى 7 مباريات.
ويسعي الفريق المضيف اليوم الى تحقيق الفوز وذلك للمنافسة على المراكز المؤهلة الى الدوري الأوروبي حيث يبتعد عن المركز الرابع بفارق 5 نقاط فقط والذ يحتله فريق سبورتنج.
يذكر ان نتيجة لقاء الفريقين فى الدور الاول من الدوري قد شهد فوز فريق بورتو بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي اقيمت على ملعب “الدراجاو”.
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