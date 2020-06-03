انتهت مباريات اليوم الاربعاء في الدوري السوري الممتاز، بانتصارات كاسحة لكل من الجيش وحطين والاتحاد، ليحسنوا من وضعيتهم في المسابقة التي عادت يوم الخميس الماضي بعد شهرين ونصف من التوقف بسبب تخوف البلاد من تفشي فيروس كورونا.

ولا يزال نادي تشرين يتصدر جدول ترتيب الدوري السوري برصيد 40 نقطة رغم الخسارة التي مُني بها في قمة مباريات اليوم الاربعاء أمام منافسه الرئيسي على اللقب “الوثبة”.

وقلص الوثبة فارق النقاط بينه وبين تشرين إلى نقطة واحدة، بينما عزز نادي حطين وضعيته في المركز الثالث بفوزه العريض على الفتوة بنتيجة 1/4، ليرفع رصيده لـ 36 نقطة أقل من الوثبة بـ 3 نقاط، وعلى بُعد 4 نقاط فقط من تشرين الأول.

Advertisements

: حطين يسحق الفتوة ويواصل الزحف نحو قمة الدوري السوري

وكان نادي الجزيرة الوحيد المُستفيد من بين أندية قاع جدول ترتيب الدوري السوري في هذه الجولة، بعد تعادله من دون أهداف مع ضيفه “النواعير”، ليرفع رصيده لـ 7 نقاط في المركز الأخير.

وخسر كل من الساحل وجبلة داخل قواعدهما بنفس النتيجة (0-4) أمام الجيش والاتحاد، مع ذلك لم يستطع الجزيرة الاقتراب منهما كثيرًا.

: نتيجة مباراة تشرين والوثبة فى الدوري السوري

وسيلزم فريق الجزيرة الكثير من العمل خلال الجولات المتبقية من المسابقة إذا ما أراد البقاء ضمن أندية النخبة في الدوري السوري الممتاز، حيث يبتعد عن المركز الـ 12 المنجي من الهبوط بـ 5 نقاط واضحة.

والتالي جدول ترتيب الدوري السوري الممتاز بعد الجولة 18