بالصور.. مدرب الهلال السابق يُعلن الاستمرار وإدارة فلامنجو غاضبة!

كشفت تقارير صحفية أن إدارة فلامنجو البرازيلي شعرت بالاستياء من المدرب خورخي جيسوس، الذي أعلن الاستمرار مع فلامنجو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن إدارة النادي البرازيلي تنتظر استلام وثيقة العقد مُوقعة من جيسوس لجعل التجديد رسميا.

وكان خورخي جيسوس، صاحب الـ65 عامًا، قد رحل عن تدريب الهلال في عام 2019، وتولى بعدها قيادة فلامنجو ليقوده إلى منصات التتويج بعد غياب.

وحقق التقني البرتغالي مع فلامنجو خلال عام خمسة ألقاب وهي: كأس ليبرتادوريس، الدوري البرازيلي، كأس السوبر في أمريكا الجنوبية، كأس السوبر البرازيلي، وكأس غوانابارا.

لماذا تضايقت إدارة فلامنجو؟

وذكرت صحيفة “آبولا” البرتغالية، بحسب معلومات واردة من شبكة ESPN، أن إدارة فلامنجو لم تتلق حتى الآن الاقتراح التعاقدي مُوقعًا من جيسوس، أي أن الاتفاقية لم يتم حسمها بعد، وبالتالي تنتظر إدارة فلامنجو استلام الوثيقة لجعل التجديد رسميًا.

وأكد جيسوس استمراره مع فلامنجو لمدة عام، حتى يونيو 2021، ووفقًا للمصادر، فإن المدرب البرتغالي وطاقمه الفني سيحصل على 4 ملايين يورو في العقد الجديد

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إعلان الاستمرار

وأوضح مدرب الهلال السابق عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام” أنه “سيتم توقيع العقد الجديد في الساعات القليلة القادمة”.

وأضاف “كانت علاقاتي الودية مع جميع اللاعبين وإدارة نادي فلامنجو حاسمة في لمس قلبي واتخاذ قراري. أشكركم جميعًا على حبكم وتقديركم ودعمكم لعملنا”.

أرقام جيسوس

خاض مدرب بنفيكا السابق مع فلامنجو 51 مباراة حتى الآن، مُحققا 38 فوزًا وتسعة تعادلات، مقابل أربعة هزائم فقط، وأحرز الفريق 118 هدفًا.

وتتحسر دائمًا غالبية جماهير الهلال على رحيل جيسوس، رغم أن المدرب الحالي رازفان لوشيسكو نجح في إعادة الهلال لمنصات التتويج الآسيوي، بعد غياب 19 عاما، لكن الجماهير الزرقاء ترى أن رحيل المدرب البرتغالي كان قرارا كارثيا، وأن استمراره كان ضروريا لاستكمال مشروعه في النادي.

وتولى خورخي تدريب فريق الهلال في الفترة من يونيو 2018 حتى يناير 2019، وتُوج بكأس السوبر السعودي، وقاد الفريق الأزرق في 26 مباراة بجميع المسابقات، حقق الفوز في 20 وتعادل في 4 وخسر اثنين آخرين، وسجل الهلال تحت قيادته 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 21 هدفًا.

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