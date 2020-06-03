مرتضى منصور استغل حفيد الخطيب للانتقام مما حدث في ديسمبر 2019!

استخدم رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” مرض حفيد رئيس الأهلي “محمود الخطيب” على أكمل وجه لتصفية بعض الحسابات القديمة بينه وبين مجلس إدارة الأهلي.

وكشف رئيس الزمالك عن تعرضه للتجاهل من قبل أعضاء مجلس إدارة الأهلي ورئيس النادي محمود الخطيب، عندما توفيت شقيقته في شهر ديسمبر 2019، مشيرًا إلى أن الخطيب لم يكلف نفسه عناء المجيء إلى العزاء أو الاتصال به لمواساته.

واستغل مرتضى منصور مرض حفيد محمود الخطيب للتأكيد أمام الرأي العام على أنه صاحب القيم والأخلاق والمباديء وليس إدارة النادي الأهلي التي دائمًا ما تُدرج مثل تلك الكلمات الرنانة في البيانات الرسمية.

وأظهر مرتضى منصور مساندته لمحمود الخطيب في محنة مرض حفيده، في لفتة نالت استحسان بعض جمهور الأهلي، من خلال تصريح كتبه على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الاثنين الماضي.

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لكن كل شيء اتضح صباح اليوم الاربعاء حين استخدم تلك المساندة لصالحه من أجل التقليل من محمود الخطيب وأعضاء إدارة الأهلي.

وقال مرتضى منصور خلال حديث خص به برنامج زملكاوي على قناة الزمالك “الأبناء دائمًا خارج تلك المعارك والكلام الفارغ، ولهذا قمت بمساندة محمود الخطيب والدعوة له في محنة مرض حفيده عبر صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف مرتضى منصور “العلاقات الإنسانية لا دخل لها في أي شيء آخر. طبعًا البعض قارن بين ما فعلته مع الخطيب أمس وما فعله الأهلي معي عند وفاة شقيقتي. الخطيب لم يأت لحضور العزاء ولم يرسل أحد أعضاء مجلس إدارته لينوب عنه، لكن أنا الأصل، أنا القيم والمباديء، أنا مَن قام بنعي لعمرو فهمي بعد وفاته في جريدة الأهرام وعبر صفحة النادي، نحن مَن نفهم في الأصول”.

وختم “صحيح حضر العزاء بعض النجوم السابقين للأهلي مثل طاهر أبو زيد ومصطفى يونس ومجدي عبد الغني، لكن كل هؤلاء لا يعبروا عن مجلس إدارة الأهلي الحالي، نحن مَن نفهم في الواجب”.

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