حطين يسحق الفتوة ويواصل الزحف نحو قمة الدوري السوري

سحق نادي حطين نظيره الفتوة في إطار مباريات الجولة الـ 18 من الدوري السوري، بنتيجة ثقيلة قوامها 4 أهداف لهدف يتيم، ليواصل حطين المنافسة على اللقب أمام الوثبة وتشرين.

ورفع حطين عدد انتصاراته هذا الموسم لـ 10 بعد تفوقه على الفتوة، ليُعزز من موقعه في المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الوثبة الذي هزم تشرين في قمة مباريات اليوم.

افتتح حطين اهداف المباراة مبكرا فى الدقيقة 11 عن طريق اللاعب “مارديك ماردكيان”، وانتهي الشوط الاول بتقدم الفريق المضيف بهدف دون رد.

: جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 3-6-2020 والقنوات الناقلة

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فى الشوط الثاني أضاف حطين الهدف الثاني فى الدقيقة 66 من خلال الجويد، وبعد مرور 10 دقائق عزز تقدم حطين اللاعب عز الدين عوض، قبل ان يختتم رباعية الفريق اللاعب عبد الرزاق الحسين، وسجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق الفتوة فى الدقيقة 86 اللاعب محمد كنيص، لينتهي اللقاء بفوز كبير لأصحاب الارض بنتيجة 4-1.

وباتت المنافسة على أشدها الآن بين تشرين والوثبة وحطين على المركز الأول، حيث يتصدر تشرين بـ 40 نقطة مقابل 39 للوثبة و36 لحطين، ما سيجعل الجولات القادمة غاية في السخونة والمتعة الكروية بين جميع الفرق.