باريس سان جيرمان يرسل إلى ريال مدريد وبرشلونة سعر نيمار الجديد

قبل أن يتفشى جائحة فيروس “كورونا“، كانت إدارة برشلونة تريد “لاوتارو مارتينيز ونيمار” خلال سوق انتقالات واحد، وكانت الفكرة هي تشكيل أفضل هجوم في العالم، لكن خططهم تضررت، بعدما أجبروا على إعطاء الأولوية للأرجنتيني وكل شيء يشير إلى أن الصفقة ستكتمل في الأشهر المقبلة.

وإذا أبرم برشلونة صفقة أخرى رفقة نيمار جونيور سيكون من المستحيل تلبية مطالب باريس سان جيرمان، الذين سيسمحون له بالذهاب، ولكن ليس في صفقة تبادلية، فقط مقابل 175 مليون يورو نقدًا.

وليس برشلونة فقط الذي لن يستطيع تلبية تلك المطالب، بل أي نادٍ آخر في هذا الصدد، لن يتمكن من الوصول إلى هذه الأرقام هذا العام على أقل تقدير، بما في ذلك ريال مدريد، الذي سبق واستفسر بشأن اللاعب البرازيلي.

واستفاد برشلونة من فترة الراحة في كرة القدم، وأخبر باريس سان جيرمان عن صفقة محتملة، حيث يعرف الكتالونيون أن نيمار يريد العودة مرة أخرى، لكن الأمور لم تسر على ما يرام مع البي أس جي، الذين ليسوا مهتمين بأي من لاعبي برشلونة، فهم يريدون المال فقط، مما أدى إلى الانهيار الفوري لأي مفاوضات.

وأوضحت صحيفة “سبورت” أنه مع فتح نافذة الانتقالات في يناير 2021، يمكن أن يواصل برشلونة ضغطه على الإدارة الفرنسية، وإيجاد سبيل للتعاقد مع اللاعب المطلوب وبشدة من غرفة ملابس الفريق الكتلوني.

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