بطل كأس العالم 2010: صلاح مُناسب لـ “ريال مدريد وبرشلونة”

أكد أسطورة منتخب إسبانيا وناديي ديبورتيفو لاكرونيا وفياريال “خوان كابديفيلا”، قدرة النجم المصري محمد صلاح على اللعب لقطبي الكرة الإسبانية “ريال مدريد وبرشلونة” في يوم من الأيام.

يأتي تأكيد كابديفيلا وسط تقليل دائم من بعض النقاد الرياضيين الإنجليز والإسبان في إمكانية نجاح هداف ليفربول لثلاث سنوات متتالية مع أحد كبار الليجا في الأعوام القادمة.

وارتبط اسم زميل صلاح في ليفربول السنغالي “ساديو ماني” بريال مدريد وبرشلونة منذ توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وقالت صحيفة ماركا المدريدية إن زيدان مُعجب بساديو ماني، ولو كان سيستهدف لاعبًا واحدًا من ليفربول سيكون النجم السنغالي بالاضافة للظهير الأيسر أندرو روبرتسون، وإنه لا يفكر في النجم المصري ولا يضعه في خططه المستقبلية كونه غير مُلائم لطريقة لعب الفريق.

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لكن كابديفيلا بطل ثنائية يورو 2008 وكأس العالم 2010 مع المنتخب الإسباني، يرى غير ذلك، وأكد في الوقت نفسه على أفضلية محمد صلاح أمام جميع اللاعبين العرب المتألقين في أوروبا أمثال رياض محرز وسليماني إسلام وأشرف حكيمي.

وقال كابديفيلا في حواره مع موقع كورة البحريني “بالتأكيد صلاح لاعب عظيم، هو أفضل لاعب عربي في الوقت الراهن”.

وأوضح كابديفيلا “محمد صلاح ارتبط بريال مدريد وبرشلونة في الفترة الأخيرة، وسيكون مناسبًا للريال أو للبرسا، لكنني أعتقد أنه سعيد في ليفربول هذه الأيام”.

وأدلى كابديفيلا بتصريحه عن محمد صلاح بعد ساعات قليلة من حواره المطول مع قناة بي إن سبورتس القطرية عبر تقنية “فيديو كونفرانس” رفقة الإعلامي اللبناني باسل طبال، وتحدث خلاله عن شعوره بالفخر لاسقاط ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو أثناء احتفال النادي الملكي بذكرى تأسيسه الـ 100 في مباراة كأس السوبر الإسباني.

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