أوديجارد يحلم بشيء آخر بخلاف العودة إلى ريال مدريد

ظهر نجم ريال سوسيداد “مارتن أوديجارد” واثقًا من أنه يمكنهم إنهاء الموسم في مكان مناسب عبر لائحة ترتيب أندية الليجا، وتأمين مقعد في دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-21.

أربعة انتصارات في الدوري الأسباني من آخر خمس مباريات قبل تعليق الليجا في مارس، رفعت فريق “إيمانول إلجواسيل” إلى المركز الرابع.

ويتواجد نادي الباسك الآن في مقعد القيادة للعودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2013، وعبر اللاعب المعار من ريال مدريد أوديجاردع عن ثقته في نجاح ناديه في تلك المهمة.

وقال أوديجارد في مقابلة مع ماركا “نحن في المكان الذي نريد أن نكون فيه، والتأهل إلى دوري الأبطال هو ما نريده، إنه حلم اللعب في دوري الأبطال، وسط الكبار، وهذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه العام المقبل.”

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وتابع في تصريحاته “سيكون من الصعب القيام بشيء لإيقاف ريال مدريد أو برشلونة، لكن ضد الأطراف الأخرى، أعتقد أنه يمكننا أن ننهي في المركز الثالث أو الرابع”.

تمتّع النرويجي الشاب بموسم رائع على استاد “الآنويتا” ، مع سبعة أهداف في 28 مباراة بقميص لا ريال، بما في ذلك دور البطولة في سباقهم إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقد ارتبط اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بعودة مبكرة إلى العاصمة الإسبانية هذا الصيف، وفقًا لشروط عقد الإعارة لمدة عامين، ولكن بعد تصريحاته بدا وكأنه سيواصل مشواره في إقليم الباسك لنهاية عقده وارتباطه هناك.

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