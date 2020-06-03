بعد فشل صفقة الكرتي.. الزمالك يرفض ضم نجم وسط بيراميدز

رفض مسؤولو الزمالك فكرة الدخول في مفاوضات لضم لاعب وسط بيراميدز “محمد فتحي” إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ولم يلق قيام بعض وكلاء اللاعبين بترشيح لاعب الإسماعيلي السابق قبولا لدى إدارة الزمالك، من أجل التعاقد معه لتدعيم خط وسط الفريق.

ويرغب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي “باتريس كارتيرون“، في تدعيم مركز خط الوسط خلال الموسم المقبل.

وطلب كارتيرون التعاقد مع لاعب وسط الوداد المغربي “وليد الكرتي” خلال الميركاتو الصيفي القادم، لكن الفريق المغربي رفض فكرة التخلي عن اللاعب مفضلا بقائه مع فريقه الحالي إذ لم يوفق في الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية.

ويسعى مسؤولو الزمالك لإقناع كارتيرون بالتعاقد مع بديل محلي بعد التعثر في التعاقد مع لاعب الوداد وليد الكرتي، عن طريق ضم لاعب وسط وادي دجلة محمد عبد العاطي.

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