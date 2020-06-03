رفض مسؤولو الزمالك فكرة الدخول في مفاوضات لضم لاعب وسط بيراميدز “محمد فتحي” إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ولم يلق قيام بعض وكلاء اللاعبين بترشيح لاعب الإسماعيلي السابق قبولا لدى إدارة الزمالك، من أجل التعاقد معه لتدعيم خط وسط الفريق.
ويرغب المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي “باتريس كارتيرون“، في تدعيم مركز خط الوسط خلال الموسم المقبل.
وطلب كارتيرون التعاقد مع لاعب وسط الوداد المغربي “وليد الكرتي” خلال الميركاتو الصيفي القادم، لكن الفريق المغربي رفض فكرة التخلي عن اللاعب مفضلا بقائه مع فريقه الحالي إذ لم يوفق في الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية.
ويسعى مسؤولو الزمالك لإقناع كارتيرون بالتعاقد مع بديل محلي بعد التعثر في التعاقد مع لاعب الوداد وليد الكرتي، عن طريق ضم لاعب وسط وادي دجلة محمد عبد العاطي.
..
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فشل صفقة الكرتي.. الزمالك يرفض ضم نجم وسط بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.