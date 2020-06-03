مرتضى منصور: مستشار محمود الخطيب حارب مع محمد مرسي

وصف رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” القرارات التي أصدرها رئيس الأهلي “محمود الخطيب” خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس الثلاثاء بالقرارات الهزلية التي أساء بها إلى تاريخ النادي.

وأكد مرتضى منصور خلال حديثه مع برنامج زملكاوي على قناة الزمالك الرسمية، في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الاربعاء، استعانة الأهلي بنفس المحامي الذي حارب من أجل تبرئة الرئيس السابق “محمد مرسي” من التُهم المنسوبة إليه.

وقال مرتضى منصور “لم أكن أريد التحدث عن قرارات الأهلي، لكن طالما الخطيب يُهددنا بمحامي اسمه محمد عثمان وبأنه قادر على تقديم بلاغات في الزمالك بشأن قضية بطل القرن الحقيقي، فلا بد لي من وقفة”.

وأوضح “يا أخ محمود الخطيب، محمد عثمان كان يعمل في مكتبي وقمت بطرده بعدما خدع إحدى موكلاتي وتُدعى سمية سليم، باستلام مبلغ 5 آلاف جنيهًا مقابل بيع أوراق القضية الخاصة بها، ويمكنك مراجعة سجل أشقاء محمد عثمان كي تعرف الشخص الذي وضعت يدك في يده، راجع أوراقه في الإدارة العامة للمخدرات”.

وختم مرتضى منصور حديثه في تلك النقطة، مشككًا في نزاهة المستشار القانوني لمحمود الخطيب، بقوله “محمد عثمان هو المسؤول عن قضايا محمد أبو تريكة، وكان مسؤولاً عن قضايا محمد مرسي. هذا المحامي قام بتقديم بلاغ ضد القوات المسلحة المحترمة وادعى إن محمد مرسى مخطوف، هذا هو محمد عثمان، وأتحداك بتلك المعلومات، هذا هو المستشار الخاص بمحمود الخطيب”.

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