ريال مدريد يُعكر صفو عشاق مانشستر يونايتد

يواصل ريال مدريد البحث عن لاعبين شباب ذوي مستقبل مشرق، كأساس لاستراتيجية “المستقبل” الخاصة بهم، وبناءً على أفكار الرئيس “فلورنتينو بيريز” لفت المتألق “جادون سانشو” أنظار العملاق الإسباني.

ويعتبر الإنجليزي واحدًا من أكثر المواهب لفتًا للأنظار على مستوى أوروبا، وهو الجناح الأيمن القادر على التوازن بين الدفاع والهجوم مع سرعته وقوته، ويمكنه أيضًا تسجيل الأهداف وصناعتها.

وقاد نفسه إلى عالم النجومية بتسجيله 20 هدفًا و 20 تمريرة حاسمة بقميص ناديه بوروسيا دورتموند، ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمته السوقية إلى رقم يفوق الـ 100 مليون يورو.

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يمكن للعلاقة الجيدة بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند أن تساعد في أي صفقة محتملة بين الأطراف الثلاثة المعنية، وسيكون موقف سانشو أثناء المحادثات مهمًا بعد ثلاثة مواسم في دورتموند، ورغبته في الانتقال إلى ناد أكبر، حيث يريد القتال من أجل الجوائز الفردية والجماعية.

ويريد مانشستر يونايتد تحويل المهاجم الإنجليزي الشاب إلى كريستيانو رونالدو الجديد، منذ أن غادر البرتغالي يونايتد في عام 2009، لم يتمكنوا من العثور على بديل بجودة مماثلة.

و يرغب المدرب “أولي سولسكاير” إحضاره إلى أولد ترافورد لمشاركته مع ماركوس راشفورد، كما هو الوضع في منتخب إنجلترا، وسبق وعرض مانشستر يونايتد 140 مليون يورو لسانشو لكن دورتموند رفض هذا العرض.

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