الوثبة يُداعب صدارة الدوري السوري بفوز مستحق على تشرين

حقق فريق الوثبة الحمصي فوزاً مستحقاً على المتصدر تشرين بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي جمعتهم عصر اليوم الاربعاء 3-6-2020، لحساب الجولة الـ18 من مسابقة الدوري السوري.

وبهذا الفوز رفع الوثبة رصيده الى النقطة 39 فى المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر تشرين الذي تجمد رصيده عند النقطة 40.

سجل الهدف الأول للوثبة اللاعب هادي المصري فى الدقيقة 49، ثم عزز تقدم الفريق اللاعب جابر خطاب فى الدقيقة 69، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لاصحاب الملعب.

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وكان الفريق الحمصي قد نجح فى نوفمبر الماضي، بإلحاق الهزيمة الوحيدة بتشرين في مباريات دوري الموسم الحالي، في لقاءٍ أقيم على ستاد الباسل في اللاذقية، وأمام مناصري تشرين، عرف من خلاله الوثبة كيفية خطف النقاط الثلاثة الكاملة للمباراة والفوز بنتيجتها “1-صفر”.

وسعى الوثبة الحمصي اليوم لمواصلة خطه التصاعدي، منذ حصده لقب الكأس للموسم الماضي، خصوصاً أن الفريق الحمصي قادم من انتصار عريض في الجولة الماضية على الفتوة 4-1.

وباتت المنافسة على أشدها الآن بين تشرين والوثبة وحطين على المركز الأول، حيث يتصدر تشرين بـ 40 نقطة مقابل 39 للوثبة و36 لحطين، ما سيجعل الجولات القادمة غاية في السخونة والمتعة الكروية بين جميع الفرق.

إليكم جميع نتائج مباريات الدوري السوري اليوم – الجولة 18

الوثبة – تشرين (2-0)

حطين – الفتوة (4-1)

جبلة – الاتحاد (0-4)

الشرطة – الوحدة (0-1)

الطليعة – الكرامة (0-1)

الساحل – الجيش (0-4)

الجزيرة – النواعير (0-0)