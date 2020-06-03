شوبير ينصح الزمالك بحل جديد في قضية بطل القرن

يرى مقدم البرامج أحمد شوبير، أن الأهلي هو نادي القرن، مؤكدا أن تلك حقيقة لا جدال عليها، ومن لا يقتنع بذلك عليه أن يذهب إلى الكاف.

وقال لاعب الاهلي السابق خلال تصريحات إذاعية أن الاتحاد الأفريقي منح النادي لقب نادي القرن، وتسلم الجائزة عام 2019، هذا أمر منتهي.

ويرى حارس المنتخب المصري السابق أن الجدل الدائر حول أحقية الأهلي في لقب نادي القرن “فيلم” غريب وعجيب مستمر منذ 20 عاما، مطالبا مسؤولي الزمالك باللجوء إلى القضاء من أجل حسم هذا الملف.

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ورفض شوبير الاتهامات التي وجهت من قبل البعض لرئيس الاهلي الأسبق عبده صالح الوحش، بأنه كان وراء تفصيل اللائحة الخاصة بترتيب الأندية خلال القرن الماضي، مؤكدا أنه كان شخص نزيه”.

يذكر ان رئيس الزمالك مرتضى منصور قد أمر بتشكيل لجنة رباعية لإعداد ملف خاص بقضية نادي القرن، من أجل التقدم بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس” من أجل الغاء منح الكاف اللقب إلى الاهلي بدون وجه حق.

كما أعلن النادي الاهلي في اجتماعه أمس مقاضاة نادي الزمالك على خلفية قيامه بوضع لافتات داخل مقره كتب عليها “الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات 9 وليس بالمحسوبية والمجاملات 7″، وهو ما اعتبره انتهاكا لحقوقه.

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