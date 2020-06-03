ريال مدريد رفض التعاقد مع ويليان من تشيلسي بـ”المجان”

رفض ريال مدريد فرصة التعاقد مع مهاجم تشيلسي “ويليان بورجاس” في انتقال مجاني هذا الصيف، بعدما عرض ممثلي اللاعب البرازيلي موكلهم على “فلورنتينو بيريز”.

ويبدو اللاعب الدولي البرازيلي متأكدًا من مغادرة ستامفورد بريدج، في نهاية الموسم الحالي 2019-2020، بعد رفض عرض النادي بتمديد عقده لمدة عامين، حيث أصر على التوقيع لمدة ثلاثة مواسم.

وأشيع أن لاعب شاختار السابق يطلب عامًا إضافيًا للتوقيع، لكن البلوز ليس على استعداد لتغيير سياسة النادي، الخاصة به للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، والتوقيع معهم لعامين بحد أقصى.

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وارتبط برشلونة أيضًا بالحصول على اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، حيث فاوضه في ثلاث نوافذ للانتقالات سابقة، ولكن تمسك تشيلسي به حال دون إتمام الصفقة.

وتزعم التقارير الواردة من “ديلي ميرور” أن زين الدين زيدان من المعجبين باللاعب المهاري، ويبحث في السوق عن جناح غير مكلف قبل موسم 2020-21، ولكن إدارة ريال مدريد وجدت أنه غير مفيد “مستقبلاً”.

ويتابع ويليان كذلك ثنائي الدوري الإنجليزي آرسنال وتوتنهام، حيث يريد كلا الناديين اللندنيين توجيه ضربة لجماهير تشيلسي، ولكنها لن تكتمل في حالة عدم تأهلهما للمنافسات الأوروبية في الموسم المقبل.

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