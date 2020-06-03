الدفاع المغربي يهدد مشاركة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، تقديمه شكوى رسمية ضد نادي الزمالك، لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب عدم التزامه ببنود العقد الموقع بينهما في صفقة بيع حميد احداد.

وأكد مسؤولو الدفاع الحسني أن النادي فاض به الكيل، بسبب مماطلة مسؤولي الزمالك في منحه نصيبه من قيمة صفقة إعارة حميد احداد إلى الرجاء المغربي.

وكان حميد احداد قد انضم لصفوف الزمالك قادما من الدفاع الحسني الجديدي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قبل أن ينتقل إلى الرجاء في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

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وقال مسؤولو الدفاع الحسني أن النادي وجد نفسه مجبرا على تقديم شكوى رسمية ضد الزمالك، بعد أن استنفذ كل المساعي الودية للحصول على مستحقاته وهي نسبة “20 %” من عائد بيع احداد إلى الرجاء، كما ينص العقد بين الطرفين.

وبات الزمالك مهددا بالاستبعاد من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تنص لوائح الكاف على حرمان الأندية المشاركة في المسابقات القارية من الحصول على رخصة المشاركة، في حال امتناعها عن تسوية وضعيتها المادية تجاه الفرق المشتكية.

وأعلن نادي الدفاع الحسني في وقت سابق حصوله على مستحقاته الخاصة من نسبة إعارة الأهلي لوليد أزارو إلى الاتفاق السعودي خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

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