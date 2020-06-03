فالفيردي يفاجئ جماهير ريال مدريد ويُغير وكيل أعماله

وقّع نجم ريال مدريد “فيدي فالفيردي” على عقد جديد يربطه بشركة إدارة شؤون اللاعبين الأمريكية “واسرمان”، من أجل قيادة مشروعه خلال المرحلة القادمة.

وتفتخر الشركة بعملائها الرئيسيين في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل “فيرجيل فان ديك” و”جوردان هندرسون” و”جيمي فاردي”، بالإضافة إلى “رياض محرز”، وكذلك لاعب برشلونة “كليمنت لينجليه” في الليجا.

وبذلك أنهى الأورجوياني وقته مع مواطنه ووكيله السابق “جيراردو ريباجدا”، الذي ساعداه على تجديد عقده مع ريال مدريد حتى عام 2025، بدون سابق إنذار أو مقدمات.

ويرأس شركة واسرمان الوكيل “رايان هاربر” ، الذي سيعمل مع لاعب الوسط الصاعد بسرعة الصاروخ، وهو معروف بعلاقاته التي تفوق الحدود، وقدرته على جلب شراكات مميزة لرعاية لاعبيه والنجوم المسؤول عن إدارة أمورهم.

وكشفت صحيفة “ماركا” أن السبب الرئيسي الذي دفع نجم الميرنجي لتغيير جلده، هو رغبته في بناء هيكل دعائي “مربح” لنفسه، ولا سيما هو يتوقع سنوات قادمة من العطاء والتألق بقميص النادي الأشهر في أوروبا ريال مدريد، والذي يمنح لاعبيه “رونقًا” خاصًا.

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