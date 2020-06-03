الأهلي يتضامن مع أحمد فتحي ويؤكد: لم يصب بـ “كورونا”

أعلن النادي الأهلي عدم إصابة لاعب الفريق “أحمد فتحي” بـ “فيروس كورونا“، رغم إصابة أسرته.

وكشف مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ، عن ظهور نتيجة المسحة التي أجراها أحمد فتحي، مؤكدا أنها سلبية واللاعب بخير ولم يصب بـ “فيروس كورونا”.

وكشفت زوجة أحمد فتحي في وقت مبكر من صباح اليوم عن إصابتها هي وأولادها بـ”فيروس كورونا“.

وشدد عبد الحفيظ على أن الجميع داخل النادي الاهلي متضامنون مع أحمد فتحي، ويتمنون الشفاء لأسرته، مشيرا إلى أن الحالة الصحية لهم في تحسن.

يذكر أن أحمد فتحي كان قد رفض تجديد تعاقده مع الأهلي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وفضل التوقيع لفريق بيراميدز للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي القادم.

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